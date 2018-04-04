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ilçesinde öğrenciler zeytin fidanı dikti

’ın ilçesinde ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin operasyonuna destek için orman işletme şefliği personelleriyle birlikte zeytin fidanı dikti.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:22
Gölbaşı ilçesinde öğrenciler zeytin fidanı dikti

öğrencileri, orman işletme şefliği personelleriyle beraber karayolu üzerinde bulunan Çatalağaç köyünde 5 dekarlık alan üzerinde bulunan hatıra ormanına 2 bin adet zeytin fidanı dikti.

İlçe Orman İşletme Şefi Mutluay Eren, fidan dikiminde yaptığı açıklamada,

"Toplumun ve çocukların ormanların önemine yönelik bilinçlenmesi ve Geçmişten bugüne kadar vatanımız, milletimiz ve devletimiz için toprağa düşmüş şehitlerimizin anısına bir hatıra ormanı yaptık. Burada öğrencilerimizle birlikte güzel bir organizasyon yaptık. Öğrencilerin hem Afrin şehitlerine vefa, hem de ağaç ve yeşilin yaşatılması için fidan diktikleri alana Zeytin Dalı Hatıra Ormanı ismi verdiklerini ve tabelasını astıklarını belirtti" diye konuştu.

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Gölbaşı ilçesinde öğrenciler zeytin fidanı dikti
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