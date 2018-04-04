Hayat öpücüğü

Adana
spor Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor'u sahasında 2-1 yenerek hayata döndü. Rakibi karşısında ikinci yarıda oynadığı futbolla göz dolduran turuncu-beyazlı ekip bu sonuçla tehlikeli bölgeden uzaklaşmış oldu.
Teknik direktör Eyüp Arın, zor bir dönemde önemli bir üç puan aldıklarını söyledi. Arın, kazanmalarına rağmen üzgün olduğunu belirtti. TAKIMINIZA SAHİP ÇIKIN
Taraftarın maça ilgi göstermemesinden yakınan Arın, "Ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sporsal başarı belki olmayabilir ama ne kadar kızarlarsa kızsınlar yönetimsel başarı bence çok önemli. Bu beni bir Adanasporlu olarak çok üzüyor. Takım zor bir durumda ve tribünler bomboş. Adanaspor 500-600 taraftara oynayacak bir takım değil"
diye konuştu. SON İKİ MAÇI BEĞENDİ
Oyuncularının son iki haftada verdiği mücadelenin kendisini mutlu ettiğini aktaran Arın, "Kaybetmeme coşkusuyla iyi savunma yapmaya başladık. İkinci gol takımın tamamen oyunu tutmasını sağladı. Oyuncularımı böyle zor bir dönemde sahadan 3 puanla ayrıldıkları için kutluyorum"
şeklinde konuştu. SÜZEN'DEN EŞİNE HEDİYE
Bu arada Adanaspor'un Samsun karşısında ilk golünü atan yıldız oyuncusu Gökhan Süzen, golü eşi Şennur Süzen'e armağan etti. Golden sonra tekmeliğine yapıştırdığı eşinin fotoğrafını kameralara gösteren Süzen, "Eşime gol sözü vermiştim ve bunu başardım. Kendisine sürpriz yapmak için böyle bir şey düşündüm" diye konuştu.