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Kalbinden 5 cm’lik tümör çıkarıldı

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Kalbinden 5 cm’lik tümör çıkarıldı
BİR süre önce sol kol ve bacağında ani olarak gelişen güç kaybı ve yüzünün sol tarafında meydana gelen kayma şikayetleriyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Pembe Halkseven (50) yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Doç. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kalbin sol kulakçığını tamamen dolduran ve iki kulakçık arasındaki duvara oturmuş olan 5 cm'lik kitle başarılı bir şekilde tek parça olarak çıkarıldı.
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Kalbinden 5 cm’lik tümör çıkarıldı
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