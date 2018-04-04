Kalbinden 5 cm’lik tümör çıkarıldı

BİR
süre önce sol kol ve bacağında ani olarak gelişen güç kaybı ve yüzünün sol tarafında meydana gelen kayma şikayetleriyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Pembe Halkseven (50) yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Kalp
ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Doç. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kalbin sol kulakçığını tamamen dolduran ve iki kulakçık arasındaki duvara oturmuş olan 5 cm'lik kitle başarılı bir şekilde tek parça olarak çıkarıldı.