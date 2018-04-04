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'de 722 kilo ele geçirildi

'de polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı te 722 kilo 150 gram ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

DHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 12:37
Mardin'de 722 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Midyat'ta durumundan şüphelendikleri 56 plakalı ü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 99 pakette, 42 kilo 700 gramı toz olmak üzere toplam 722 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü Mevlüt A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mevlüt A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütü 'nın finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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Mardin'de 722 kilo esrar ele geçirildi
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