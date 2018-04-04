Öğrenci servisi markete daldı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. (36) idaresindeki 02 S 0098 plakalı öğrenci servisiyle Zeynep S. idaresindeki 02 LD 779 plakalı otomobil, 3. Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. İki aracın çarpışmasıyla öğrenci servisi hızını alamayarak yol kenarında bulunan bir markete daldı. Kazada servis sürücüsü Hüseyin K. ile markette alışveriş yapan Fatma Kılıçaslan (27) ve Ş.K. (2) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.Kaza sonrası polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan araçlar yoldan ve marketten kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

