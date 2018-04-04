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Öğrenci servisi e daldı: 3 yaralı

’da öğrencileri taşıyan servis minibüsünün bir otomobille çarpıştıktan sonra e dalması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 17:43
Öğrenci servisi markete daldı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. (36) idaresindeki 02 S 0098 plakalı öğrenci servisiyle Zeynep S. idaresindeki 02 LD 779 plakalı otomobil, 3. Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. İki aracın çarpışmasıyla öğrenci servisi hızını alamayarak yol kenarında bulunan bir e daldı. Kazada servis sürücüsü Hüseyin K. ile markette alışveriş yapan Fatma Kılıçaslan (27) ve Ş.K. (2) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.Kaza sonrası polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan araçlar yoldan ve marketten kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Öğrenci servisi markete daldı: 3 yaralı
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