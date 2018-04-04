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lastikler, mazot tankerini alev topuna dönüştürdü

'te otobanda seyir halinde bulunan bir mazot tankeri, ısınan lastiklerin alev alması sonucu alev topuna döndü.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:29
Yanan lastikler, mazot tankerini alev topuna dönüştürdü

Dumanların gökyüzüne ulaştığı da sürücü yara almadan kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Adana (TAG) otobanında Gaziantep'ten istikametine seyir halinde bulunan Osman K. idaresinde 27 BB 997 plakalı mazot tankeri, Nurdağı ilçesine 15 kilometre kala alev aldı. Tankerin ısınan lastiklerinden çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede aracı sardı. Tankerde bulunan mazotun da tutuşması ile kamyonet alev topuna döndü.

TANKERİ PARK ETTİ, ARAÇTAN ATLADI

Dumanların gökyüzüne ulaştığı yangında sürücü Osman K.'nin alevleri fark edince aracı durdurarak, yol kenarına ettiği öğrenildi. Aracı durduktan sonra araçtan atlayan sürücünün, olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

tanker nedeniyle otobanda kısa süre trafik ulaşıma kapanırken, alevlerden kurtulan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Büyük maddi hasar meydana gelen tankerin söndürülmesinin ardından yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

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Yanan lastikler, mazot tankerini alev topuna dönüştürdü
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