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Yavru köpeklerle annesi na alındı

’da, Turgut Reis Mahallesinde açlık ve soğuk havayla mücadele etmek zorunda kalan anne köpek ve yeni doğan 10 yavrusu, na götürüldü.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:14
Yavru köpeklerle annesi hayvan barınağına alındı

Turgut Reis Mahallesinde kısa bir süre önce 10 yavru doğuran anne köpek, yavrularıyla birlikte soğuk havada açlıkla mücadele eden köpeğin durumunu gören mahalle sakinleri Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş'a bilgi verdi. Muhtar Taş ise Belediyesinden konuytla ilgili yardım isteyince kısa sürede gelen belediye görevlileri, anne köpek ile yavrularını alarak, sokak hayvanlarına bakım ve tedavi imkanı sunulan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Burada, Veteriner Hekim Yusuf Işık tarafından tedavi altına alınan anne ve yavruları, sağlık kontrollerinden ve muayenelerden geçirildi. Sağlık durumu iyi olan ancak takviye vitamin ve mineral desteği yapılan anne ile yavruları Adıyaman Belediyesi na alındı.

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Yavru köpeklerle annesi hayvan barınağına alındı
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