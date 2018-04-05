Adana’da derslik sayısı artırılacak

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde inşaatı devam eden ve eğitim öğretim faaliyetini sürdüren Uçak Alanı Ortaokulu'nda incelemede bulundu. Vali Yardımcısı Murat Süzen, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın da bulunduğu incelemede yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, okulun bir an önce bitirilmesini istedi. Vali Demirtaş, Seyhan'ın kentin en yoğun göç alan ilçelerinden olduğunu hatırlatarak, "Seyhan ilçemizde derslik sayılarını artırarak eğitim seviyesini yükselteceğiz" dedi.