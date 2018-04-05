ATDSK’dan Şanlıurfalı genç raketlere destek

Adana
Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK), Şanlıurfa'da okullar arası müsabakalarda şampiyon olan öğrencilere malzeme desteğinde bulundu. Okul Sporları Tenis İl Birinciliği müsabakalarında Şanlıurfa Mahmut İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il birincisi oldu. Tenis antrenörü Siraç Ekinci'nin, ailelerinin desteğiyle tenis oynayan liseli öğrencilerin imkanlarının kısıtlı olduğunu belirterek, ATDSK'dan destek istedi. Liseli tenisçiler Seyhan Bakır, Mazlum Keser, İsa Dinler ve Eyüp Çizik, beden eğitimi öğretmenleri Cihan Uzar ile birlikte Mersin'de yapılacak bölge şampiyonluğu müsabakaları öncesi geldikleri Adana'da ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin ile buluştu. Öğrencilere birer raket, tenis topu, ayakkabı, tenis kıyafetleri hediye edildi. Antrenör Siraç Ekinci, beden eğitimi öğretmeni Cihan Uzer ve öğrenciler, destekleri için ATDSK yönetimine teşekkür etti.