Kahramanmaraş
'ta 'Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun' kampanyası Dulkadiroğlu Belediyesi'nden destek gördü. Kampanya çerçevesinde sınırları içerisinde yer alan çocuk parklarına tek tek güvenlik kamerası taktıran Dulkadiroğlu Belediyesi, insansız hava aracı drone ile oyun alanlarını havadan da görüntülüyor. GÜVENLİ ALANLAR
Bu kampanya sayesinde çocuk parklarının çok daha güvenli olduğunu söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Kampanyaya destek veriyoruz. Bizim yeni inşa ettiğimiz çok büyük bir mesire alanımız var. Bu mesire alanını kameralarla donatarak buraların daha güvenli olmasını sağladık" şeklinde konuştu.