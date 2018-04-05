Demirtaş’tan müjde

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Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana
Şubesi yeni yönetimi, Vali Mahmut Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu. Şube Başkanı Ahmet Kurtul Çakın, çalışmaları hakkında Vali Demirtaş'a bilgi verdi. Adana sporunun da konuşulduğu ziyarette Demirtaş, inşasında sona gelinen 33 bin kişilik Adana Stadı'nın önümüzdeki sezona hazır olacağı müjdesini verdi. ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana ziyaretinde statla ilgili olarak bilgi aldığını ve yeni sezonda hizmete gireceği müjdesini verdiğini hatırlatan Vali Demirtaş, "Bölgenin en büyük stadyumlarından biri olacak. En son teknoloji ile donatılacak. Adana'ya yakışacak. Stada ulaşım konusunda da gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Adana'nın bir spor kenti olduğunun altını çizen Vali Demirtaş, Adanaspor ve Adana Demirspor'un hak ettiği başarıya ulaşacağına inandığını vurguladı. Başkan Kurtul Çakın ise Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açacakları stanttan elde edilecek geliri şehit ailelerine bağışlayacaklarını belirterek Vali Demirtaş'ı 24 Nisan'da düzenleyecekleri Sporda Birlik Gecesi'ne davet etti. BAŞARI DİLEDİ
Ziyarete TSYD Adana Şube Başkanı Çakın'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Kerim Hoşfikirer, As Başkanlar Bora Erdem, Hasan Hüseyin Türk, Yönetim Sekreteri Hakan Köker, Sayman Tevfik Dinçkalmış ile Yönetim Kurulu üyeleri Ergun Kara ve İrfan İşisağ katıldı. Vali Demirtaş, ziyaret dolayısıyla Çakın ve yeni yönetim kurulu üyeleri teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.