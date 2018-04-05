Melih ABİ: Rögardan yine kanalizasyon akıyor kalıcı çözüm lazım

Dilberler Sekisi Adanalının gözbebeği.

İnsanlar yürüyor, manzara izliyor.

Yani oksijen depoluyor.

Burada bir rögar var.

Maalesef kaynıyor da kaynıyor.

Daha önce yazmıştım.

Çözüm bulundu ve yapıldı.

Bir süre sonra tekrar aynı sorun ortaya çıktı.

Geçici çözümler sorunu ortadan kaldırmıyor.

ASKİ ekiplerinin yatırımlarını duyuyoruz.

Buraya da kalıcı bir çözüm bulun.

İnsanlar kötü manzaradan kurtulsun.

***

Sürücüler yeni yapılan bu yolda ne yapsın?



Adana'nın Yeşilevler semtinde Petek Pastanesi'nin arası.

Yol bir güzel yapılmış.

Ama şebeke girişi böyle çukurda kalmış.

Araç sürücüleri büyük sıkıntı çekiyor.

Valla dikkat etmezseniz lastik patlatır.

Çözümü zor değil.

Kaldıramıyorsanız şebekenin kapağını biraz yükseltin sürücüler rahat etsin.

Arka tarafta elektrik direğinin de kalkması gerekir.