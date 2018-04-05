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Mersin’de 173 kilo esrar ele geçirildi

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018
Mersin’de 173 kilo esrar ele geçirildi
Mersin Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğüne bağlı ekipler, doğu illerinden Mersin'e yüklü miktarda esrar getirildiği bilgisini aldı. Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde bir eve dedektör köpek 'Tina' ile birlikte operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada streç filmlere sarılı şekilde 173 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Operasyona, 22 Mart'ta Trabzon'da ekip aracının dereye düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ayan'ın ismini veren ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
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Mersin’de 173 kilo esrar ele geçirildi
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