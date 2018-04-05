Mersin’de 173 kilo esrar ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube
Müdürlüğüne bağlı ekipler, doğu illerinden Mersin'e yüklü miktarda esrar getirildiği bilgisini aldı. Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde bir eve dedektör köpek 'Tina' ile birlikte operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada streç filmlere sarılı şekilde 173 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Operasyona, 22 Mart'ta Trabzon'da ekip aracının dereye düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ayan'ın ismini veren ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.