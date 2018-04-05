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Sosyal marketten engellilere destek

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018
Sosyal marketten engellilere destek
Erdemli Belediyesi ilçede eğitim gören engelli öğrencilere Limon Çiçeği Sosyal Market aracılığıyla kırtasiye seti ve kıyafet dağıtımı yaptı. Kırtasiye paketleri ve kıyafetlerin teslimine Elvanlı Ortaokulu Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni Neşe Yılmaz ve öğrenciler katıldı. Ailelere destek olmak için eğitim yardımında bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları ve Türkiye'nin geleceğinde hayırlı ve güzel görevlerde bulunmaları adına belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz" dedi.
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Sosyal marketten engellilere destek
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