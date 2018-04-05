Yüzde 90 engelli olmasına rağmen 1'i İngilizce 12 kitap yazdı

Siirt'te yüzde 90 bedensel engelli olmasına rağmen İngilizce öğrenip, kitap yazan ve marş besteleyerek azmiyle herkesi şaşırtan Abbas Karabulut, 2009'dan bu yana 1'i İngilizce 6'sı şiir olmak üzere 12 kitap yazdı.

Siirt Valiliği öncülüğünde Siirt Belediyesince 5'incisi düzenlenen Kitap Fuarı'na bir yakınının yardımıyla katılarak açılan stantta kitaplarını tanıtan Karabulut, küçükken yanlış bir iğne sonucu tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldığını söyledi. Okumayı öğrendikten sonra kitap yazmaya başlayan Karabulut, bedensel engelli olduğu için düşüncelerini bir yakınının yardımıyla kaleme alıyor.

Yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Karabulut, hayat hikayesini şöyle anlattı:

-"Yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Hiç okula gitmediğim için okuma yazma bilmiyorum. Yüzde 80-90 bedensel engelliyim. Yıllar önce birine platonik aşka tutundum. Bu aşk ile kadına duyduğum sevgiyi şiire döktüm. Sonradan okuma yazma öğrendim. Bu aşk beni önce okumaya sonra yazma yönlendirdi. Aşk üzerine şiirler yazdım, vatan üzerine şiirler yazıyorum. Benim hayalim futbolcu olmaktı, ancak küçükken yanlış bir iğne yüzünden bu hayalim yok oldu. Şu an biri İngilizce olmak üzere 12 kitabım var."

Müzikle de yakından ilgilenen Karabulut, bir futbol takımının marşını bestelediğini, kitaplarını aşk ve vatan sevgisi üzerine kaleme aldığını söyledi. Manevi Değerlerimizi Koruma ve Yaşatma Derneğini kurarak engellileri bilgilendirdiklerini aktaran Karabulut, dernek kurmadaki amaçlarının manevi değerlere sahip çıkıp yaşatmak olduğunu aktardı.