AKMOD gönüllüsü sayısı 6 bini geçti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, 2006 yılında kurulan AKMOD (arama-kurtarmamoral- destek) teşkilatının gönüllü sayısının 6 bini geçtiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde faaliyet gösteren ve deprem, sel, yangın gibi afet durumlarında vatandaşlara yardım amacıyla kurulan teşkilatın hizmet alanı vatan, millet, bayrak ve ezan kavramlarıyla güncellenerek çalışmalarına hız verildi. Merkezdeki 90 mahallede 30'ar kişilik gönüllü ekipleri kuran AKMOD, ilçelerde de ekipler için çalışmalara başladı. 'Bilinçli birey, bilinçli toplum' sloganı ile mahalle muhtarlarıyla toplantılar yapan AKMOD personeli, muhtarlar başkanlığındaki mahalle ekiplerine eğitim veriyor. Temel yangın, deprem ve sel olaylarında arama-kurtarma ve kriz yönetimi konularında bire bir eğitim alan katılımcılara, manevi değerler eğitimi de veriliyor.

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