Başkan Bedirhanoğlu, ev ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi

Her hafta gerçekleştirdiği ev ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bedirhanoğlu, bu hafta Gündoğdu Mahallesi'nde belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. İhtiyaç ve sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Bedirhanoğlu'na, vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, evlerine misafir oldukları için memnuniyetlerini ifade etti.

Vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yerinde gören Bedirhanoğlu, ihtiyaçlarının süratle karşılanması talimatını verdi. Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Bedirhanoğlu, geliştirdiği yakın ilişkiden dolayı annelerden hayır duası aldı.

Ziyaretleri sırasında çocukları da ihmal etmeyen Başkan Bedirhanoğlu, etrafında toplanan miniklere çeşitli hediyeler dağıtarak öğütler verdi.