Keşif bombacılarına müebbet ve 78’er yıl

Adana'da bir uyuşturucu davası ile ilgili keşfe giden hâkim, avukat ve adliye personelinin üzerine el bombası atarak 2 kişiyi yaraladıkları ileri sürülen PKK'lı Davut Esen (19) ve Hayrullah Turan'ın (19) yargılamasında sona gelindi. Savcı, mütalaasında sanıkların 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 78 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanıklar suçlamayı kabul etmedi. Duruşma 12 Nisan'a ertelendi.

KEŞİF PERSONELİNE BOMBA

Olay, 17 Ekim'de meydana geldi. Hakim Serdar T. avukatlar Sendif T. ile Mehmet C., polis A. Kadir E. ile 5 kişilik adliye personeli bir uyuşturucu davası ile ilgili Hürriyet Mahallesi 20057 Sokak Şeyh Ahmet Camisi yanında keşfe gitti. Keşif çalışmaları devam ederken, bir evin terasından adliye personeline doğru el yapımı bomba atıldı. Bombayı fark eden keşif personeli kaçarken, 2 kişi hafif yaralandı.

İFADE DEĞİŞTİRDİ

Sanıklar hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs (9 kez), kamu malına zarar verme, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, terör örgütü propagandası yapma' suçlarından Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Emniyet suçu itiraf eden Hayrullah Turan mahkemede ifade değiştirdi. Davut Esen de iddiaları kabul etmedi. Duruşma savcısı, mütalaasında sanıkların suçu işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi.