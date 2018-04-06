Melih Abi: Sokakları Mavi Bulvar’a bağlamak niye bu kadar zor?

Pınar Mahallesi son zamanlarda oldukça gelişti.

Arz edilen, talep edilen bir semt haline geldi.

Bununla birlikte sıkıntılar da çekilmiyor değil hani.

74200 Sokak'tan Bulvar'a bir bağlantı yol olması lazım.

Hatta 74198 nolu sokaktan da bağlantı yapılmalı.

Ama ne hikmetse Seyhan Belediyesi 'bana ait değil' diyerek bu yolu bir türlü açmıyor.

Şimdi orada oturanlar sıkıntılı.

Burası projede yol gözüküyorsa hizmet adına yapın kardeşim.

Ama Büyükşehir ama Seyhan kime aitse açın sokağı bulvara.

Kimse sizden özel hizmet beklemiyor.

Projeyi hayata geçirmenizi istiyor.

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Tarsus Devlet Hastanesi'nde yatan hastalar huzursuz

Tarsus Devlet Hastanesi 350 bin insana hizmet vermeye çalışıyor.

Özellikle acil servisin bulunduğu bölgede sık sık köpekler dolaşıyor.

Tarsus Devlet Hastanesinde (eski SSK) acil ile morg bölgesinin yan tarafı ile bina arkasında işleri olanlar tedirgin.

Deniz Tunç, "Sayıları artan bu köpekler sık sık havladıkları için hastanede yatan hastalar da tedirgin oluyor" diyor.

Köpeklere bir çözüm bulunması lazım.

En azından daha iyi bakıma alınabilir.

Hastaları rahatsız etmeleri önlenebilir.