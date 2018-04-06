Niğde marka kent yolunda

NİĞDE Valiliği tarafından Niğde'nin tanıtımına yönelik olarak hazırlanan "Marka Kent Niğde" projesinin tanıtımı yapıldı. Ahiler Kalkınma Ajansı Destekli 'Marka Kent Niğde' projesiyle kentin hangi yönlerde öne çıkacağı tespit edilecek. Vali Yılmaz Şimşek, "Niğde'yi markalaştırarak bilinirliğinin artmasını, orta vadede de turizm ve kültür kenti olmasını istiyoruz" dedi. Farklılıklarıyla öne çıkmaya hazırlanan kentte dağcıların vazgeçilmezi Demirkazık Zirvesi ile Çeftehan Kaplıcaları kentin vitrini olacak.

TURİZM VE KÜLTÜR KENTİ

Vali Yılmaz Şimşek, Niğde'nin ağırlıklı olarak tarım ve kısmen hizmet üzerine kurulu bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, "Biz bu ikiliye yeni bir aktörü daha dahil etmek için yola çıktık. Niğde'yi markalaştırarak bilinirliğinin artmasını, orta vadede de turizm ve kültür kenti olmasını istiyoruz. Tarihi ve kültürel değerler ile doğaya zarar vermeden marka kent olmayı amaçlıyoruz. Bir şehrin marka olması; kentin cazibe merkezi olmasını sağlayarak, daha çok ziyaretçi ve yatırımcı gelmesini sağlamaktadır" dedi.

9 BİN YILLIK BİRİKİM

Niğde'nin marka olma yolunda önemli bir potansiyeli barındırdığını dile getiren Şimşek şunları söyledi: 9 bin yıllık geçmişi, Antik dönem ve İslam Medeniyeti eserlerini bünyesinde barındırması sebebiyle farklı kitlelere ve inançlara hitap edebilme olanağı sağlayan tarihi ve kültürel miras Niğde'ye marka kent olma konusunda büyük olanaklar sunmaktadır. Dağcılık ve sağlık turizmi büyük ilgi görüyor. Bizde bu iki değer de var. Demirkazık Zirvesi ve Çiftehan Kaplıcaları marka vitrinimiz olacak.

DÜNYACA ÜNLÜ ZİRVE

Demirkazık bölgesinin, dağcılık faaliyetleri açısından dünyada tanınan bir bölge olduğunu ifade eden Şimşek, "Çok sayıda yerli ve yabancı dağcı tırmanış ve trekking için Demirkazık bölgesini tercih ediyor. Çukurova Bölgesi'nden ilimize kolay ve hızlı ulaşım olanakları sebebiyle yayla turizmi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile de Çiftehan Kaplıcaları sağlık turizmi açısından avantajlı durumdadır. Ayrıca son yılların trendi olan organik gıdalara Niğde'de kolay ve ucuz ulaşmak mümkün. Tüm bu değerler sayesinde Niğde marka kent olabilir" dedi.