Periler Kartal’a acımadı

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçında Yakın Doğu Üniversitesi, çok önemli bir engeli galibiyetle aştı. Potanın pereleri sahasında oynadığı maçta Beşiktaş'ı 72-59 yenerek taraftarını sevindirdi. Aldığı bu sonuçla çıkışını sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi'nin oyuncularını tribünler alkış yağmuruna tuttu. Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, güçlü bir rakiple karşılaştıklarının altını çizerek, "Sahada kazanmak adına her şeyi yaptık. Beşiktaş gibi iyi oyunculardan kurulu bir takımı farklı bir skorla devirdik. Bundan sonra yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Bizleri her fırsatta destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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