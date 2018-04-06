Uluslararası öğrenciler HKÜ’yü değerlendirdi

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, uluslararası öğrenciler ile 'SWOT Analizi' (zayıf-güçlü yönler, fırsatlar, tehditler) için bir araya geldi. HKÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon binasında üniversitenin uluslararası öğrencileri ile buluşan Rektör Yılmaz, programa katılan her öğrenciye ayrı ayrı söz vererek görüş ve önerilerini dinledi.

DİKKATE ALINIYORLAR

Tüm bölümler, akademisyenler ve öğrenciler ile toplantılar düzenleyerek mevcut durum analizi yapan Tamer Yılmaz, öğrenci görüşlerinin önemine vurgu yaptı. 'SWOT Analizi' yapan Yılmaz, "Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Söylediklerinizi dikkate alıp süreç içerisinde gerçekleştirmeye çalışacağız. Mezun olup gittikten sonra HKÜ'nün geldiği nokta sizin başarınızı ve kariyerinizi etkileyecek" dedi.

'SAYIMIZI ARTIRMALIYIZ'

'Uluslararası öğrenci sayımızı artırmamız lazım' diye konuşan Yılmaz şunları söyledi: "Üniversiteyi yönetirken öğrencilerimizin bizi yönlendirmesi, değerlendirmesi çok önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşleri kullanarak, yönetim raporlarında bu görüşlerden faydalanacağız."