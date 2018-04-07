Adana Erkek Lisesi mezunları buluşuyor

Adana
'nın en eski eğitim kurumu olan Adana Erkek Lisesi (AEL) mezunlarını buluşma heyecanı sardı. Uzun yıllar yapılan ancak bir süre ara verilen AEL mezunları buluşması bugün yeniden okulun bahçesinde gerçekleşecek. AEL mezunu birkaç arkadaş tarafından "Kimse yokken biz vardık 1889" ve "Büyük buluşma. Anılarınız sizi çağırıyor" sloganlarıyla başlatılan çalışma ile gerçekleşecek mezunlar buluşmasına AEL'den mezun olan birçok ünlü ismin katılması bekleniyor. Kent genelinde afiş çalışması yapılırken, sosyal medyadaki çağrılar da büyük ilgi görüyor.