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ADASO’da komite üyeleri belirlendi

Sanayi Odası’nda 23 Meslek Komitesi’nin üyeleri seçildi. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı

Giriş Tarihi: 7.4.2018
ADASO’da komite üyeleri belirlendi
Sanayi Odası'nda organ seçimleri ADASO Hizmet Binası'nda gerçekleşti. Tek listede yapılan ve yoğun katılım olduğu seçimler sonucu 48'i meclis olmak üzere 23 Meslek Komitesi'nin toplam 118 üyesi seçildi. Sonuçların kesinleşmesinin ardından 12 Nisan'da sandık başına gidecek olan ADASO üyeleri yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçecek. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, kentin sanayisine yakışır olgunlukta bir seçim süreci yaşanmasının sevindirici olduğunu söyledi. Birçok şehre ve odaya örnek olacak şekilde birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduğunu vurgulayan Kıvanç, "Meclis olarak Adana'yı, Adana sanayisini hak ettiği noktalara taşıyacak çalışmalar yapmalıyız" dedi. Adana sanayicileri olarak, daha çok üretmek, yatırım yapmak, istihdam yaratmak ve ihracat yapmak zorunda olunduğunu, bunun için çok çaba harcanması gerektiğini vurgulayan Kıvanç, "Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz, ben yerine biz diyebildiğimiz anda başarıya erişebileceğiz. Görev aldığımız bu meclis kentimiz ve geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.
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ADASO’da komite üyeleri belirlendi
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