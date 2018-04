Erhan ÖZMEN: Seçim havası

BUGÜN NELER OLDU

Siyaset dünyası 2019 seçimlerine odaklandı, iş dünyası oda-borsa seçimlerine. Her iki seçim de ülke geleceğinde önemli rol oynuyor.2017 Ekim-Kasım döneminde yapılacakken Nisan 2018'e ertelenen oda-borsa seçim süreci 1 Nisan itibariyle Türkiye genelindeki 365 oda ve borsada yapılmaya başlandı. Mayıs ayında ise TOBB seçimi yapılacak.Oda ve borsaların işlevselliği her ne kadar zaman zaman tartışmalara neden olsa da yerelin sesini ulusala taşıma noktasında önemli rol üstlendiklerine inanıyorum.Odalar reel sektörün ihtiyaçlarını, sorunlarını, çözüm önerilerini, başarılarını üst yönetimlere taşıyarak karar vericiler ile ekonominin kılcal damarları olan tüccarın, esnafın arasında köprü olur.Ekonomi yönetiminin istihdam, üretim, ihracat, kısacası ekonomiye ilişkin uygulamaya aldığı yapısal reformların o kılcal damarlara ulaşmasını sağlayacak mecralardır, Nefes Kredisi'nde, istihdam seferberliğinde olduğu gibi.Ekonomi kadar şehrinin tanıtımında, sosyal kalkınmasında da önemli etkinliği vardır odaların.Dolayısıyla ülkemizde en büyük sivil örgütlenme olan oda ve borsalar reel sektör kadar siyasi kanat için de oldukça önemlidir.Gaziantep'teki oda-borsa seçimlerinin ilk aşaması 3 Nisan'da tamamlandı.Gözlemlerime göre Gaziantep'te eleştirisiyle, kızgınlığıyla, kırgınlığıyla ama nihayetinde olması gerekenlerle, her bireyin seçme, seçilme tercihini en demokratik şekilde kullandığı bir seçim oldu.Tüm arkadaşların emeğine, yüreğine sağlık diyorum.Şimdi birlik zamanı, şimdi sinerji yaratma zamanı.ŞİMDİ GAZİANTEP ZAMANI.Spor Toto 1. Lig'de şampiyonlukmücadelesi verenGazişehir Gaziantep futboltakımımızı şampiyon yapmaya,Süper Lig'e taşımaya sözverdik.Çok şükür ki hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Son 5 maçımız. Gaziantep halkı da desteğini bizden eksik etmediği müddetçe hedefe ulaşmak kaçınılmaz.