Lezzetlerin karnavalı

Adana
'da ?Ziyapaşa Özsüt, yenilenen yüzü ile Portakal Çiçeği Karnavalı'nda müşterilerinin karşısına çıktı. Konseptini baştan aşağı yenileyen Özsüt, karnaval tutkunlarına birbirinden leziz tatlar hazırladı. Sütlü tatlılardan pastalara, çikolatalardan kahvaltı sofrasına, kurabiyelerden dondurmaya kadar akla gelebilecek her türlü lezzeti damak tutkunlarının sofrasına serdi. Yıllardır müşterilerine geleneksel tatlılarını sunan Özsüt, baştan aşağı yenilenen menüsüne ödüllü şeflerin eşsiz tatlarını da ekledi. Özsüt işletmecisi Cahit Öztok, "Özsüt, lezzet kalitesini merkez Ziyapaşa Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı ve M1 AVM şubelerimizde taçlandırdık" dedi. Karnaval ateşini yakan Ziyapaşa Özsüt Anadolu'dan Ege ve dünya mutfağına kadar çok zengin bir menü hazırladı.