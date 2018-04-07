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Maratona tam destek

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Maratona tam destek
Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi, 1. Girne Maratonu'na, gün boyunca sağlayacağı ambulans hizmeti ile sponsor oldu. "Seni hiç tanımasam da senin için koşuyorum" sloganıyla 8 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek maratonun geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlanacak. Girne Kordonboyu'nda başlayıp aynı yerde sona erecek, erkek ve kadın kategorilerinde 3, 7 ve 21 kilometre koşulacak maraton için Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde de bir kayıt masası oluşturuldu.
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Maratona tam destek
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