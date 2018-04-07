Oksijen tüpü bomba gibi patladı: 1 ölü

Gaziantep
'te bir hurda deposunda eski demirleri keserken kullanılan oksijen tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Patlama Tekstilkent Mahallesi'nde bir hurda deposunda meydana geldi. Deponun ortaklarından Mehmet Cemal Akkulu'nun depodaki eski demirleri kestiği oksijen tüpü patladı. Çevrede büyük bir paniğe yol açan patlamada bir çocuk babası 42 yaşındaki Akkulu olay yerinde hayatını kaybetti. Patlamadan etkilenen hurda deposunda 4 işçi de yaralandı. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Patlama haberini alıp olay yerine gelen Akkulu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.