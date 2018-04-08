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Çok katlı otopark araç kabulüne başladı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Çok katlı otopark araç kabulüne başladı
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Arasa Çok Katlı Otopark araç kabulüne başladı. Otoparkta incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, otoparkın önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağını duyurarak vatandaşların açılışa kadar ücretsiz araçlarını koyabileceklerini söyledi. Başkan Erkoç, vatandaşlara çağırıda bulunarak " Lütfen araçlılarımızı otoparka bırakalım. Burayı sizin için yaptık. Test aşamasında vatandaşlarımız araçlarını ücretsiz bırakacak. Önümüzdeki haftalarda da buranın fiyatlandırması açıklanacak. Çok cüzi olacak. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile park edecek" diye konuştu. Otoparkın her alana yakın olduğunu ifade eden Başkan Erkoç, "Şehrin tam kalbinde yaptık. Giriş çıkışları çok rahat. İşletmeciliğini de belediye olarak biz yapacağız" dedi.
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Çok katlı otopark araç kabulüne başladı
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