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Erdemli’de 3. Gemi Park kuruldu. Açılışı gerçekleşen parka çocuklar büyük ilgi gösterdi

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Erdemli’de 3. Gemi Park kuruldu. Açılışı gerçekleşen parka çocuklar büyük ilgi gösterdi
Erdemli Belediyesi Tömük Mahallesi'nde gemi park olarak isimlendirilen oyun parkının kurulumunu tamamlayarak çocuklara armağan etti. Çocuklar yeni oyun alanlarının tamamlanması ile Gemi Parka akın etti. Belediye Başkanı Tollu, "Her şey çocuklarımızın mutluluğu için" dedi. Tollu, verdikleri sözlerden daha fazlasını yapacaklarını her ortamda dile getirdiklerini vurguladı.

HER ŞEYE DEĞER
Erdemli sınırları dahilinde parkı olmayan hiçbir mahalle bırakmayacaklarının altını çizen başkan Tollu, "İlçemizin hem görsel hem de fiziki olarak gelişmesi, büyümesi ve güzelleşmesi için 7/24 çalışıyoruz" dedi. Yapılan parkı çok beğendiklerini söyleyen ve emeği geçenlere teşekkür eden vatandaşlar, "Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer" diye konuştular.
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Erdemli’de 3. Gemi Park kuruldu. Açılışı gerçekleşen parka çocuklar büyük ilgi gösterdi
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