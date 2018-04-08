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kırsalında yeni yol çalışması

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Mersin kırsalında yeni yol çalışması
MERSİN Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanda ulaşımda yaşanan sıkıntıları asgariye indirmek ve vatandaşların ulaşımını rahatlatmak için yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kırsala Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yoğun geçen karla mücadele çalışmalarının sona ermesinin hemen ardından yol genişletme çalışmalarına başladı. Erdemli ve Mezitli ilçelerini birbirine bağlayan Kocayer ve Şahna mahalleleri arasındaki 5,7 km'lik yol da asfalta hazır duruma getirildi.
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Mersin kırsalında yeni yol çalışması
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