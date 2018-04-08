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por Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adana
spor deplasmanda Gaziantepspor
'u 3-0 yendi. Bu skorla tehlikeli bölgeden uzaklaşan turuncu-beyazlı ekip rahat bir nefes aldı.
Ligden haftalar önce düşen rakibi karşısında maça iyi başlayan konuk ekip Bahattin Köse'
nin 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ataklarını hızlandıran Adanaspor
ilk yarıyı bu skorla tamamladı. SON SÖZÜ UCHE SÖYLEDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü iyice elinde tutan turuncu- beyazlı ekip tecrübesini konuşturdu ve 86'da Tevfik Altındağ ile farkı ikiye taşıdı. Oyuna sonradan giren Uche Kalu 88. dakikada Adanaspor'un üçüncü golünü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Toros Kaplanı Gaziantep'ten mutlu döndü.