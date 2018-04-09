Ahlat'ta “Kırsal Alanda Çocuklar Kitap Okuyor” projesi

Ahlat'a bağlı Alakır Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Zafer Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve Ahlat SYDV Müdürü Abdurrahman Pirhasanoğlu, proje kapsamında temin edilen kitapları öğrencilere dağıttı. Okuldaki sınıfları ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve beraberindekiler, öğrencilere setler halinde hazırlanan kitapları dağıttı. Öğrencilerle sohbet eden Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, köy okullarında öğrenim gören öğrencileri kitapla buluşturmak ve daha çok kitap okumalarına olanak sağlamak amacıyla Ahlat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak proje hazırladıklarını söyledi. Hazırlanan proje kapsamında temin edilen hikaye kitaplarını köy öğrencilerine dağıttıklarını belirten Akgül, bu tür projelerle kırsalda eğitim gören öğrencilere destekte bulunacaklarını ifade etti.

