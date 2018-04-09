Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Cizre’de minik öğrencilerden emniyete ziyaret

Cizre’de minik öğrencilerden emniyete ziyaret

’ın Cizre ilçesinde öğrenciler kapsamında Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 17:27
Cizre’de minik öğrencilerden emniyete ziyaret

Cizre Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri kapsamında Müdürü 'ı makamında ziyaret ettikten sonra Bayraktepe mevkisinde polislerle birlikte fidan dikip, polis araçlarını yakından görme fırsatını buldu. Minik öğrencileri kapıda karşılan Yıldız, öğrencilerle yakından ilgilenip öğrencilerin merak edip sorduğu soruları tek tek yanıtladı. MOBESE'den okullarını gören öğrenciler hem çok şaşırdı hem de çok sevindi. İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız'ın ve emniyet yetkililerinin yakın ilgisini gören minik öğrenciler sevinç içerisinde Polis Haftasını kutladılar. Minik öğrenciler yanlarında getirdikleri hediyeleri Emniyet Müdürü Güngör Yıldız ve diğer emniyet yetkililerine verdiler.

Öğrenciler, daha sonra, Emniyet Müdürlüğünün üst bölgesinde bulunan Bayrak Tepe mevkisinde polis ağabeyleri ile beraber fidan dikip, can suyu verdi. Fidan dikiminden sonra öğrenciler kek ve meyve suyu ikram edildi. Polis araçlarını da yakından inceleyen öğrenciler, TOMA'dan boş alana su sıkmanın keyfini yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cizre’de minik öğrencilerden emniyete ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN