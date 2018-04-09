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Çok önemli bir maçı kaybetti

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Çok önemli bir maçı kaybetti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü maça iyi başladıklarını ve iki net pozisyon bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi. Sözeri, "Çok önemli üç puanı kaybettik" dedi. Erzurumspor'un iyi mücadele ettiğini ve galibiyeti hak ettiğini aktaran Sözeri, "Rakibimizin kalecisi Hakan olağanüstü oynadı, belki galibiyetimizi engelledi" diye konuştu. Sözeri, futbolcuların yerde yatarak zaman geçirmelerinden çok rahatsız olduğunu belirterek, bu tür şeylere gerek duyulmamasını istedi. Bu sorunun Türk futbolunda çok görüldüğünü anlatan Sözeri, "Avrupa'da o kadar maç seyrediyoruz, böyle yere yatma, zaman geçirme gibi şeyler görüyor muyuz? Yolumuza devam ediyoruz. Çok önemli üç puan kaybettik. Zaman zaman gerginlik oldu, yedek kulübesi arkasında kısa bir gerginlik yaşandı. Futbolcularım adına özür diliyorum" dedi.

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Çok önemli bir maçı kaybetti
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