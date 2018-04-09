Ergani’de 550 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı

Ergani ilçesinde Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen SODES Ergani Spor Okulları Projesi kapsamında 5 branşta 550 öğrenciye spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe stadyumunda gerçekleştirilen dağıtım törenine Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, Ergani Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Kenan Taş, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Kenan Taş, spor okulları ile gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Proje kapsamında futbol, basketbol, voleybol , hentbol, badminton gibi branşlarda gençlerimiz sporu eğitimle öğrenecekler. Ahlaklı, bilinçli ve donanımlı bir gençlik yetiştirmek için çalışmalarımızı en iyi şekilde yapma gayretindeyiz" dedi.

