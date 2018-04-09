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Ergani’de 550 öğrenciye si dağıtıldı

’ın Ergani ilçesinde tarafından finanse edilen proje ile 550 öğrenciye si dağıtımı yapıldı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:48
Ergani’de 550 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı

Ergani ilçesinde tarafından finanse edilen Ergani Spor Okulları Projesi kapsamında 5 branşta 550 öğrenciye si dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe stadyumunda gerçekleştirilen dağıtım törenine Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, Ergani ve Spor ilçe Müdürü , kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü , spor okulları ile gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Proje kapsamında futbol, basketbol, voleybol , hentbol, badminton gibi branşlarda gençlerimiz sporu eğitimle öğrenecekler. Ahlaklı, bilinçli ve donanımlı bir gençlik yetiştirmek için çalışmalarımızı en iyi şekilde yapma gayretindeyiz" dedi.

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Ergani’de 550 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı
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