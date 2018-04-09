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mühendis toprağa verildi

mühendisin cenazesi ’ndeki evinden alınarak, Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verild

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Genç mühendis toprağa verildi

HATAY'IN Samandağ ilçesine bağlı 'nde yaşayan inşaat mühendisi Mehmet Cabir Günay (26) önceki gün Samandağ Belediyesi toplu konut inşaatında geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti. mühendisin cenazesi Çiğdede Mahallesi'ndeki evinden alınarak, Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, Günay'ın ailesi, yakınları, sevenleri, iş arkadaşları, Hatay milletvekili Serkan Topal, Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ Esnaf Odası Başkanı Refik Gümüşoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Cebburoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

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Genç mühendis toprağa verildi
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