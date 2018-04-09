Kırlangıçlar için işler durduruldu

OSMANİYE'NİN Kadirli ilçesinde kırlangıçların belediyeye ait asfalt şantiyesindeki kum yığınlarına yuva yapması nedeniyle şantiyede işlere 1 ay ara verildi. Kadirli Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde yol yapımında kullanılmak amacıyla depolanan ve zamanla sertleşen asfalt kumuna kırlangıçlar yuva yaptı. Bunun üzerine Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın talimatıyla kırlangıçlar yuvalarından ayrılana kadar 1 ay süreyle şantiyede çalışmaya ara verildi. Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Salih Kocabaş, kırlangıçların her yıl nisan ayında belediyenin şantiyesine misafir olduğunu, kuşlar yuvalarından ayrılıncaya kadar da şantiyeden kum alınmadığını söyledi. Belediye Başkanının talimatıyla kırlangıçların koruma altına alındığını ifade eden Kocabaş, şöyle konuştu: "Kuluçka dönemini burada geçiriyorlar. Her canlı gibi yaşama hakkı olan kırlangıçlara zarar gelmemesi için çalışıyoruz. Kır langıçlar göç edene kadar iş makineleriyle yuvaların olduğu yerden kum alınmıyor."

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