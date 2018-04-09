Melih Abi: Kırklarsırtı yoluna acilen ışıklandırma lazım

Tarsus'ta Atatürk Caddesi Yeşildirek ilerisinde bulunan kavşak tehlike yaratıyor.

Kırklarsırtı'na dönen yolun başlangıcındaki bu kavşakta ışık olmaması, orta refüj bulunmaması nedeniyle sık sık kazalar oluyor.

Burası bulunduğu konum gereği zaten problemli, her zaman kazaya müsait bir yer.

Sürücülerin sorumsuzluğuna aşırı hız tutkusu da eklenince ortaya kötü görüntüler çıkıyor.

Kazaların büyük çoğunluğu aşırı hız nedeniyle meydana geliyor.

Trafik ışıkları yapıldığı takdirde kazaların da önemli ölçüde azalacağını düşünüyorum.

En azından kazaların önüne geçilir.

Haksız mıyım?

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?Rögar kapağı yok, alınan önleme bakın



?Alihocalı köyü, yani Yamaçlı Mahallesi'nin hemen çıkışı. Fotoğrafta görülen rögar kapağı olması gereken yer. Aslında bir güzel yapılmış. Fakat kapak yok. Ya çalınmış ya da koymayı unutmuşlar. Araçlar düşmesin diye de böyle betonlarla bir nevi önlem almışlar. Hadi gündüz gördünüz diyelim, gece karanlıkta nasıl fark edeceksiniz? Koyun şu kapağı yerine, hırsızın çaldığı kapağın acısını vatandaştan çıkarmayın. Allah korusun aracıyla düşen takla atar.