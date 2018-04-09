Osmaniye’de festival

Osmaniye Belediyesi 3. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Üç gün sürecek olan yarışmalara 18 okuldan yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Müsabakalarda birinci olacak okul 15 Nisan'da Osmaniye'de yapılacak olan Mendil Kapmaca Akdeniz Bölge Şampiyonası'nda kenti temsil edecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkıları ile Osmaniye Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu hakemleri tarafından yönetiliyor. Katılan tüm okullara teşekkür eden Belediye Başkanı Kadir Kara, Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

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