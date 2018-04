‘Spor yapıyorum geleceğe sağlıklı bakıyorum’ etkinliği

Spora ve sporcuya yaptığı yatırımları ile her kesimden takdir gören Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde oluşturduğu stantlarla vatandaşları spora davet etti. 20 spor branşına yönelik kurutulan stantları gezen 10 bine yakın vatandaş, sporun her dalı ile tanışma imkanı bulurken Büyükşehir Belediyesine düzenlemiş olduğu etkinliklerden dolayı teşekkür etti. Uzman öğreticiler tarafından farklı branşların anlatıldığı etkinlikte, uzman doktorlar tarafından da sağlıklı yaşam hakkında bilgi verildi. Oluşturulan stantları gezerek genç sporcularla birlikte spor yapan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa'yı spor şehri yapmak ve tüm şehirde sporu yaşam biçimi haline getirmek istediklerini söyledi. Çiftçi, "Şanlıurfa Türkiye'nin en geç ili. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimizi Şanlıurfa'yı spor şehri yapmak olarak görüyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımızdan başlamak üzere tüm şehirde sporu yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesinin gençliğe ve spora vermiş olduğu önem artık ilimizde turnuvalarda alınan dereceler ile kendini göstermeye başladı. Bizler çocuklarımıza, gençlerimize güveniyoruz. Şanlıurfalı kardeşlerimizin yeteneklerinden hiçbir şüphemiz yok yeter ki bizler bu kardeşlerimize gerekli imkânları sunalım. Bu noktada Gençlik, Spor Şube Müdürlüğümüz gençlik merkezleri ile yapmış olduğu faaliyetler ve kurmuş olduğu Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Kent Konseyi çatısı altında kurulan Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Şanlıurfa'yı gençlik adına geleceğe hazırlıyor. Şampiyon şehir olmaya doğru gidiyoruz her branştan şampiyonlar çıkarıyoruz ve bizlerin bu yetenekleri desteklememiz gerekiyor bu noktada Uzman hocalarımız işlerine konsantre olmuş durumdular yapılan ulusal ve uluslararası müsabakalarda hocalarımızın kendi sporcularını titizlikle yetiştirdiğinin bilincindeyiz" dedi.

"ŞANLIURFA TENİS OYUN DÜNYASI 19 MAYIS'A YETİŞTİRİLECEK"

Konuşmasında Büyükşehir Belediyesinin Spor alanında yapmış olduğu yatırımlara değinen Başkan Çiftçi, "Spor alanında Büyükşehir Belediyesi olarak büyük projelere imza atıyoruz. Şanlıurfa Tenis Oyun Dünyası 19 Mayıs'a yetiştirilecek ve bu büyük tesis Şanlıurfalıların hizmetine girecek yine 30 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan Şanlıurfa Gençlik ve Çocuk Dünyası'nı da 23 Nisan da açılışını gerçekleştirerek hizmete sunacağız. Haliliye ilçesinde yapmış olduğumuz Şanlıurfa Futbol Dünyası, futbol merkezleri ile Büyükşehir Belediyemizin sunmuş olduğu tesisler ile spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.