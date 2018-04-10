180 eğitim toplantısının finali Yaylapınar Köyünde yapıldı

Eğitim toplantısı akabinde çiftçilerle bir araya gelen Vali Ali Hamza Pehlivan Yaylapınar Köyü sakinleriyle bir arada bulunmaktan bahtiyar olduğunu belirterek şunları söyledi.

"İl Genel Meclis Başkanımız, kurumlarımızın yöneticileri ve ilgili bütün arkadaşlarımızla buraya gelmemizdeki sebep hasbihal edip, duygu ve bilgi alışverişinde bulunmak, sonrasında da varsa sizlerden gelecek talepleri dinlemektir. Üç aydır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz bünyesinde sürdürmekte olduğumuz 90 günde 180 Eğitim Projesinin son toplantısını da bugün gerçekleştirmiş oluyoruz. Bütün köylerimize, mahallelerimize giderek uzman ekiplerimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın 2018 yılını Buzağı ve Mera yılı ilan etmesi üzerine eğitim toplantıları gerçekleştirdiler. Bu kapsamda İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'müz bünyesinde "Buzağıları Yaşatacağız, Meraları Yeşerteceğiz" temasıyla bir proje başlatmıştık. Bu maksatla hazırlattığımız kitapçık, broşür gibi eğitim materyalleri dağıtıldı. Ayrım yapmaksızın kadın, erkek bütün çiftçilerimize bu eğitimler birebir verildi. "

Bayburt'un yüzölçümünün yüzde 56'sının mera olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, "Tarım ve hayvancılığa, bu bağlamda Organik Tarıma son derece müsait bir iliz. Bu konuda projeler geliştirme gayreti içerisindeyiz. Hem DOKAP'a, hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na teklif ettiğimiz projeler var. Bunların inşallah birçoğunu hayata geçireceğiz. Memnuniyetle görüyoruz ki; ekonomisinin ağırlıkla tarım ve hayvancılığa dayalı olan ilimizin hayvan sayısı son 5 yıldır giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Son on beş yılda ülkemiz ile ilimizde önemli yatırımların hayata geçirildiğinden bahsederek sözlerini sürdüren Vali Pehlivan, "Hükümetimiz tarafından ülkemizin genelinde hayata geçirilen kapsamlı projelerden ilimiz de çok şükür nasibini alıyor. Sizlerde takip ediyorsunuzdur; ihalesi yapılan havalimanından 200 yataklı yeni devlet hastanesine, yeni Hükümet Konağı, Kültürhan projesi, Polis Eğitim Merkezi, kalenin restorasyonu, 112 Acil Çağrı Merkezi, Geri Gönderme Merkezi, İl Müdürlüklerimizin binaları, 4000 kişilik spor salonu, 3000 kişilik yeni türbin gibi spor tesislerinden, tarım hayvancılık teşvik ve desteklerine, eğitim alanında yapılan yeni okullara kadar her alanda hummalı çalışmalar devam ediyor. Üniversitemiz 7 Fakültesi, 5 meslek yüksekokulu, 2 enstitüsü ile 11bin öğrenciye ulaşmış durumda. Alt yapı yatırımlarında da çok şükür çok önemli mesafeler alındı. İl genelinde 2017 yılında yarısı yeniden yapılmak suretiyle 120 içme suyu deposu yaptık. 28 kilometre şebeke hattı ile 78 kilometre isale hattı yenilenmesi ve 226 deponun temizlik çalışmalarının yapımı gerçekleştirildi. DSİ tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde 11 yatırım hizmete alındı aynı zamanda 66 projenin çalışmalarına devam ediliyor. Karayolları yatırımları kapsamında, Vauk Tüneli, Kop Tüneli, Soğanlı Tüneli gibi bir birinden önemli 13 proje var. OSB'nin alt yapı çalışmalarını tamamlanma aşamasına geldi, yeni yatırımcılarla görüşmelerimiz başladı. Yeni yatırımlarla inşallah istihdama önemli katkılar sunulacak. Arpalı'da komando tugayı kurma çalışmaları devam ediyor. Kamulaştırma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Tüm bu yatırımların hayata geçirilmesindeki büyük desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Maliye Bakanımız ve onların şahsında hükümetimizin bütün sayın bakanlarına ilimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Sağlanan bu kıymetli destekleri biz de siz değerli vatandaşlarımızla buluşturma, etkin bir şekilde yatırıma dönüştürme gayreti içerisindeyiz." dedi.

Başarıyla sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatında canlarını feda eden şehitlerimizi ve onların manevi şahsında bütün aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimize minnet ve rahmetle yâd ettiğini belirten Vali Pehlivan "tarih boyunca olduğu gibi milli ve manevi değerler paydasında milletimiz kenetlenmiş; devletimiz, kahraman Mehmetçiğimiz ve bütün güvenlik güçlerimiz marifetiyle şer güçler karşısında rüştünü bir kere daha ispatlamış, terör örgütleri ve onların arkasındaki güçleri püskürtmüştür. Bizlere düşen aziz şehitlerimizin canlarını feda ederek bize emanet ettiği bu kutsal vatan, bu şanlı bayrak, bu büyük devlet ve bu aziz millet için canla başla çalışmaktır" dedi.

Vali Pehlivan değerlendirmelerinin ardından vatandaşların ihtiyaç sorun ve taleplerini dinledi. Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyareti sırasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti.

