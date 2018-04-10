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’da Fiziksel Etkinlik Şenliği yapıldı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Müdürlüğü tarafından Fiziksel Etkinlik Şenliği düzenlendi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 15:10
Adıyaman’da Fiziksel Etkinlik Şenliği yapıldı

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Fiziksel Etkinlik Şenliğine gelen anaokulu öğrencileri burada bulunan platformlardan geçerek burada hem fiziksel yeteneklerini sergilediler hem de doyasıya eğlendiler. İl genelinde faaliyet gösteren 48 anaokulundan toplam bin 200 öğrenci, 3 gün boyunca Fiziksel Etkinlik Şenliğinden faydalanacak.

Yapılan etkinlik kapsamında öğrencilerin büyük ve küçük kas gruplarının çalışması, liderlik kurma, sosyalleşme, takım ruhuyla hareket etme, kendine güven duyma, fırlatma, tırmanma, zıplama, koşma, sekme, renk algısı, şekil algısı gibi becerilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

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Adıyaman’da Fiziksel Etkinlik Şenliği yapıldı
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