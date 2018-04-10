Bakan Ağbal, Bayburt Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Röportaj sonrası alandaki öğrencilerin sorularını yanıtlayan Ağbal, kitap okuma ve proje üretme konusunda tavsiyeler verdi.

Dede Korkut Kampüsü'nde açık havada gerçekleşen röportaja, Ağbal'ın yanı sıra, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Ak Parti İl Başkanı Fatih Yumak, kurum amirleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Mürekkep Lekesi dergisi öğrencilerinin röportaj teklifi ve Rektör Coşkun'un daveti üzerine öğrencilerle buluşan Ağbal, tüm sorulara içtenlikle yanıt verdi. Öğrencilik yıllarındaki azmi, yaşadığı problemler ve siyasete giriş hikayesi hakkında bilgiler veren Ağbal, kitap okumayı hala çok sevdiğini ve ülkenin kalkınması için öğrencilerin bol bol kitap okuyarak girişimci bir ruha sahip olmaları gerektiğini ifade etti. Kendi öğrencilik dönemi ile şimdiki imkanlar arasında çok fark olduğunun da altını çizen Ağbal, öğrencilerin özverili çalışmalarından dolayı çok memnun olduğunu iletti.

Öğrenciler, farklı konseptlerdeki dergiler çıkararak öğrenci yayınlarını arttıracaklarının müjdesini Ağbal'a iletirken, destek sözü aldı. Ağbal, okumanın yaşı olmadığı için bir kez daha okumak istediğini belirterek, bu hayalini Bayburt Üniversitesi'nde gerçekleştirebileceğini aktardı. Ağbal ayrıca, bu tarz etkinliklerin kendisini gençleştirdiğini de söyleyerek, yeniden bir araya gelmek istediğini belirtti.

Buluşma ve röportaj etkinliği, hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından sona erdi.

