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'de polislere eğitimi

'de polis memurlarına la mücadele eğitimi verildi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:56
Bingöl'de polislere yangın eğitimi

Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ve personele yönelik ile yangına müdahale şekilleri, acil durumlarda bina tahliyesiyle kurtarmaya yönelik eğitim verildi.Teorik ve pratik eğitimlerde yangın tüpüne ve yangına müdahale şekilleri gösterilirken, tatbikat gereği binada mahsur kalan bir polis memuru kurtarıldı. Eğitim kapsamında, LPG ve doğalgaz sızıntılarında yapılması gerekenler ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili bilgiler de aktarıldı.

Başta eğitim ve öğretim kurumları olmak üzere le mücadele konularında çeşitli eğitimler verildiklerini belirten İtfaiye Müdürü Faik Artan;" Belirli zamanlarda düzenlediğimiz eğitimlerle, olası yangın ve doğal afetlerde yapılması gerekenler hakkında etraflıca bilgi veriyoruz. Yangın eğitimleri ve tatbikatları önemsiyoruz, bu kapsamda halkımızı ne kadar bilgilendirirsek yaşanabilecek bir olumsuzluk karşısında can ve mal kaybının da o kadar minimize etmiş oluruz" dedi.

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Bingöl'de polislere yangın eğitimi
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