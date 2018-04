Gaziantep Avrupa kentlerini solladı

BUGÜN NELER OLDU

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) bölgenin yatırım ekosistemine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu, Gaziantep , Avrupa'da En iyi Yabancı Yatırımcı Stratejisine Sahip Büyük Şehirler kategorisinde en iyi 10 şehir arasına girerek, ödüle layık görüldü. Avrupa'daki şehirlerin ekonomik, iş ve finansal gücüne göre sıralamasını yapan çalışmada Gaziantep 9. seçildi. Yatırım ortamındaki gelişim, ekonomik kalkınma ve iş ortamındaki büyüme gibi kriterlerle öne çıkan Gaziantep, Avrupa'daki büyük merkezlerin önüne geçti. Financial Times Gazetesinin bir yayın kuruluşu olan Fdi Intelligence'in her yıl düzenli olarak yaptığı ve sadece Avrupa'dan şehirlerin aday olabildiği 'European Cities and Regions of The Future 2018/19 yarışma programında İpekyolu Kalkınma Ajansı girişimiyle Gaziantep, Avrupa'da en iyi yabancı yatırımcı stratejisine sahip büyük şehirler kategorisinde 10 şehir arasına girerek ödüle layık görüldü. Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen ödül töreninde İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz'a plaket takdim edildi.İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, "Tanıtım ve markalaşmanın önem taşıdığı günümüzde böyle bir ödül alarak Marka Şehir Gaziantep algısına İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak önemli bir katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Akyılmaz, İKA Gaziantep Yatırım Destek Ofisi bünyesinde 2017'de kurulan ve izin ve ruhsat işlemlerinin tek bir merkezden ypaılmasını sağlayan 'Tek Durak Ofis' uygulamasıyla verilen hizmetlerin, Gaziantep'e verilen ödülde başrolü oynadığını söyledi.Bölgeye yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı yatırımcılara teknik destek ve danışmanlık hizmeti veren 'Tek Durak Ofis' uygulaması, özellikle yabancı yatırımcılara firma kuruluş işlemleri, izin ve ruhsat işlemleri, yatırım yeri tahsis işlemleri, Türk vergi sistemi, yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi ve insan kaynağı tedariki gibi konularda verdiği destekle yabancı yatırımcılara önemli kolaylık sağlıyor.