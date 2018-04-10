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Gençler XMUN18 ile sorunlara çözüm aradı

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Gençler XMUN18 ile sorunlara çözüm aradı
'da 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde lise ve üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirilen Extreme Model United Nations 'XMUN18' (Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu) yüksek katılım, birbirinden eğlenceli anlar ve deneyimlere ev sahibi oldu. Seyhan Oteli'nde gerçekleşen organizasyonda takım üyeleri Barış Tufan, Emre Zereycan, Özgen Özgenal, Barış İlhanlar, Resul Özer, Ali Mert Canlı ile akademik takım üyeleri Sude Serçe ve Cem Nisanoğlu katılımcılara yeni deneyimler sunarken dünya vatandaşı olmakla ilgili bilgiler verdiler. 250 katılımcının yer aldığı konferansta dünya sorunları üzerine tartışıldı.
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Gençler XMUN18 ile sorunlara çözüm aradı
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