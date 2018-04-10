Kozan’da servis kazası: 15 yaralı

Adana
'nın Kozan ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada 15 öğrenci hafif yaralandı. Yürekleri ağza getiren kaza, dün sabah saat 07.30 sıralarında Sırelif yolu üzerinde meydana geldi. Durmuşlu Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokul öğrencilerini sabah okula götürmek için alan Cumhur Çetin'in kullandığı 01 RB 645 plakalı servis, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Serviste bulunan 15 öğrenci, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı öğrencileri ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Öğrenciler tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ÖĞRENCİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
15 öğrenci, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı öğrencileri ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü.