Polis Haftası Nurdağı’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Nurdağı Hükümet Konağında düzenlenen törene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahit Sağdıç, Nurdağı Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Müftüsü Yusuf Ağbayram, İlçe başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri, polisler, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okundu. İçe Emniyet Müdürü Astan, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, temel hak ve hürriyetlerini korumayı, devletimizin bütünlüğüne yönelen her türlü tehdit ve tehlikelere karşı hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda mücadele etmeyi kendisine görev edinen Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 173. yılını hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi polisimizin en asli görevidir. Polisimizin bu görevini icra ederken araç-gereç-donanım ve personel bakımından imkân ve kabiliyetlerinin tahkim edilmiş olması gerekir. Genelde Emniyet Teşkilatımız, son yıllarda bilişim teknolojileri ve teknik yapılanma noktasında dünya polis teşkilatları ile yarışır hale gelmiştir.

Bu vesile ile Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 173. yılını kutluyor, devlet ve milletimizin bekası uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, geride kalan dul ve yetimlerine, emekli ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, halen görevde olan emniyet mensuplarımıza da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu. Törenin ardından İlçe Emniyet müdürlüğünde kabul ve tebrikler yapıldı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında ilçedeki şehitlik ziyaret edilerek, şehitler için mevlidi şerif okutuldu.

