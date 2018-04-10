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’da 48 ele geçirildi

'nın Viranşehir ilçesinde uygulama noktasında durdurulan 156 ten 48 tanesi çıktı, 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:44
Şanlıurfa’da 48 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Viranşehir Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde ilçe genelinde lerin tespiti için çalışma başlattı. İlçe merkezinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 156 motosiklet ve sürücü sorgudan geçirildi. Sorgudan geçirilen motosikletlerden 48'inin çalıntı olduğu ve şase numarası değiştirilerek kullanıldığı tespit edildi. Ele geçirilen motosikletler sahiplerine verilmek üzere otoparka alınırken, 20 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa’da 48 çalıntı motosiklet ele geçirildi
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